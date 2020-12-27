День Гранлунда. «СЮ» не допустил екатеринбургских ошибок и одолел «Сибирь» на выезде

На этом уфимцам можно сыграть. Сегодня команда была более сосредоточенной, чем в четверг, и сегодня вполне удавались подбор в своей зоне и опека. Часто новосибирцы заканчивали смену в зоне Уфы потерей после борьбы у борта и часто это борьба даже не доходила до глубины зоны.