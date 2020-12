День Гранлунда. «СЮ» не допустил екатеринбургских ошибок и одолел «Сибирь» на выезде

На сей раз не завалили третий период.

Удалось сделать то, что не вышло в Екатеринбурге За исключением нескольких компонентов — копия игры с «Автомобилистом». Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд даже повторили свой гол. В обоих матчах «юлаевцы» словно хотят победить «малой кровью». Мало бросков (20 и 25 соответственно, по 4 в третьих периодах), сопернику без проблем отдают инициативу, в обоих случаях непросто приходится голкиперу, много надежд на иностранцев. После матча Петр Хохряков говорил, что на сей раз следовали плану на матч. Это принесло результат, а в Екатеринбурге словно не доиграли встречу. Трудно не согласиться. В чем были отличия и почему на сей раз уфимцы все же добыли два очка? «Автомобилист» не такой активный, как «Сибирь». У команды Николая Заварухина довольно много движения, игроки стараются контролировать шайбу (это удавалось во вторых половинах первого и третьего периодов), много вбрасывают и идут в борьбу, не так много проходят среднюю зону через центр. На этом уфимцам можно сыграть. Сегодня команда была более сосредоточенной, чем в четверг, и сегодня вполне удавались подбор в своей зоне и опека. Часто новосибирцы заканчивали смену в зоне Уфы потерей после борьбы у борта и часто это борьба даже не доходила до глубины зоны. Ключевое — в таких условиях, когда соперник мало раскатывается, пассивное возвращение в свою зону перестает быть уязвимой точкой. Именно откат без форчекинга в средней зоне погубил команду в последние восемь минут игры с «Автомобилистом». Не слишком значительно, но 5 на 5 «бело-зеленые» все-таки улучшили качество входа с контролем (+7,52 процентных пункта) и эффективность смен в атаке (+ 4,28 п. п.). Вброс буквально такой же. Но зато лучше вбрасывания — ужасные 37,5% против 54,17%. СЮ Сибирь Δ Corsi for (CF) 40 64 -24 CF, % 38,46% 61,54% -23,08% Голы 5 на 5 2 1 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 18 23 -5 PDO, % 106,76% 93,24% 13,53% Броски мимо створа 19 30 -11 БВ вообще 25 29 -4 Доля БВ в общем числе бросков 56,82% 49,15% 7,67% БВ за минуту в атаке 2,26 2,74 -0,48 Блокшоты за минуту в защите 1,42 0,63 0,78 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1 БВ со входа в зону 5 на 5 5 2 3 БВ первой тройки 6 7 -1 БВ защитников 7 9 -2 Пробросы 5 на 5 2 1 1 ВВбр после пробросов 2 1 1 Вход 5 на 5 25 21 4 Брак при входе 5 на 5 17 14 3 Эффективные попытки входа, % 59,52% 60,00% -0,48% Вброс 5 на 5 2 5 -3 Брак при вбросе 5 на 5 11 16 -5 Эффективные попытки вброса, % 15,38% 23,81% -8,42% Использование входа 5 на 5, % 76,36% 62,50% 13,86% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 35 35 0 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 76 82 -6 Эффективные смены в атаке, % 46,05% 42,68% 3,37% Вход 5 на 5 с БВ 14 13 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 37,14% -3,81% Вброс 5 на 5 с БВ 0 2 -2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 9,52% -9,52% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 17 -1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,41% 14,53% -0,12% Все это дает больше контроля шайбы, больше эмоций, экономит силы, которые могли бы уйти на защиту. Это привычно для лидеров команды. И все знают, что бывает, когда у них есть контроль. Photo: «Сибирь» Это существенно против «Сибири», которая охотно идет в отбор, всегда много бьет (25 хитов для КХЛ это показатель выше среднего), но страдает от недостатка мастерства. Болельщики хозяев иногда слишком жестки с главным тренером — грубые выкрики попадают даже в трансляцию. Но что Заварухин может сделать, если Юркки Йокипакка в большинстве замахивается для щелчка, но не попадает по шайбе? Если люди иногда делают на чистом льду пас в борт, а не в клюшку? Жесткий потолок зарплат в КХЛ только начал действовать. Эффект не мгновенный, бюджеты у многих клубов только уменьшаются. Да и желающих выступать в Новосибирске явно меньше, чем в Москве. -38 градусов мороза в день матча — как вам такое? «Салават» был раскритикован после «Автомобилиста» (и по делу, откат в средней зоне это грех), однако совсем ужасным тот матч ведь и не был — 50 более или менее приемлемых минут. Да, не зрелищно, но таков хоккей Томи Ламсы. Поэтому встреча с «Сибирью» — своего рода исправление ошибок, сделанных на Урале. При этом набранные два очка не означают, что все отлично (хотя матч куда более качественный, чем позавчера) — по-прежнему минимум помощи от российских форвардов, а «сушить» третий период — спорная затея. Практика показывает, что «СЮ» редко успешно играет «по счету». Один из самых полезных матчей Гранлунда Большую часть времени Маркус Гранлунд словно второй сезон «Мандалорца» — если следить поверхностно и судить по комментариям, то все в порядке, если смотреть тщательно, то максимум средне. Постоянный читатель знает тезисы: дурацкие невынужденные удаления (часто — в атаке), не очень заменяет Сакари Маннинена на вбрасываниях, достаточно потерь (включая голевые, как с Минском, например), не реализует многочисленные моменты, а главное — мало созидает. Это почти каждый матч портит впечатление от его игры. Конкретно против «Сибири» Маркус сыграл качественно. Одноклубники вручили ему в раздевалке бурек — символический трофей лучшему участнику победного матча. Не исключено, что финн получил бы его и не сделав дубль. Против Гранлунда дважды сфолили соперники. Подобное бывает редко. Удаления почти всегда означают ошибки, совершенные оппонентом. В первом случае на 24-й минуте форвард покатил на «пятак» и его сбили с ног. Так было заработано первое большинство в матче. Оно откровенно не задалось — всего один бросок в створ. Но и не было совсем бесполезным — не забывайте контекст, «юлаевцы» тяжело заканчивали первый период. Большинство позволило вернуть инициативу. Вскоре «Салават» уже не уступал хозяевам в скорости и даже был гол Михаила Науменкова, но перед взятием ворот Сакари Маннинен оказался в положении «вне игры» (неоднозначный момент) и после анализа видео рефери отменили шайбу. Второй фол против финна был уже спустя 39 секунд после старта третьей двадцатиминутки. С учетом того, что счет был 2:1 в пользу башкирских гостей — вполне себе к месту и как раз годится для минималистичного подхода Ламсы (либо подход у него не минималистичный, просто по-другому не получается). Вбрасывания — два из двух. Мало, но выиграны. Опять же, в третьем периоде. Почему-то в третьих периодах Маннинен все чаще начинает уступать «точку» Маркусу. Если бы номер 65 хоть раз в этом сезоне пообщался с прессой, можно было бы спросить. Сакари тоже частенько достается на наших страницах — с лидеров спрос всегда высок. Небольшой центр совсем отошел от той игры, что была у него два сезона назад в «Йокерите». Сейчас он все-таки больше финишер. Игра в Новосибирске у него тоже получилась. Маннинен сделал четкий поперечный пас на «пятак» в большинстве, именно с его передачи Гранлунд вывел команду вперед — этот гол оказался победным. В пресс-центре «Уфа-Арены» установлен совершенно легендарный ксерокс (он же — сканер и принтер). Им пользуются практически все на стадионе и практически для любых нужд — и бухгалтерия, и кадры, и юристы, иногда даже СДЮШОР. Вот уже три матча подряд Хартикайнен и Гранлунд буквально копируют свою комбинацию с диагональным пасом от борта на дальнюю левую штангу. Немного меняется только расстояние передачи и оказываемое на Теему давление. Сначала пострадал Минск. Потом так забросили «Автомобилисту». Затем омрачили первый с 15 ноября матч Антону Красоткину. Илья Воробьев ни за что не признается, но он точно будет готовить «Магнитку» к жесткой игре против Харти. Следующий матч: 28 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург». Матч ТВ, Матч ТВ HD, БСТ

