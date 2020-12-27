День Гранлунда. «СЮ» не допустил екатеринбургских ошибок и одолел «Сибирь» на выезде

Удалось сделать то, что не вышло в Екатеринбурге
За исключением нескольких компонентов — копия игры с «Автомобилистом». Теему Хартикайнен и Маркус Гранлунд даже повторили свой гол.
В обоих матчах «юлаевцы» словно хотят победить «малой кровью». Мало бросков (20 и 25 соответственно, по 4 в третьих периодах), сопернику без проблем отдают инициативу, в обоих случаях непросто приходится голкиперу, много надежд на иностранцев.
После матча Петр Хохряков говорил, что на сей раз следовали плану на матч. Это принесло результат, а в Екатеринбурге словно не доиграли встречу. Трудно не согласиться.
В чем были отличия и почему на сей раз уфимцы все же добыли два очка?
«Автомобилист» не такой активный, как «Сибирь». У команды Николая Заварухина довольно много движения, игроки стараются контролировать шайбу (это удавалось во вторых половинах первого и третьего периодов), много вбрасывают и идут в борьбу, не так много проходят среднюю зону через центр.
На этом уфимцам можно сыграть. Сегодня команда была более сосредоточенной, чем в четверг, и сегодня вполне удавались подбор в своей зоне и опека. Часто новосибирцы заканчивали смену в зоне Уфы потерей после борьбы у борта и часто это борьба даже не доходила до глубины зоны.
Ключевое — в таких условиях, когда соперник мало раскатывается, пассивное возвращение в свою зону перестает быть уязвимой точкой. Именно откат без форчекинга в средней зоне погубил команду в последние восемь минут игры с «Автомобилистом».
Не слишком значительно, но 5 на 5 «бело-зеленые» все-таки улучшили качество входа с контролем (+7,52 процентных пункта) и эффективность смен в атаке (+ 4,28 п. п.). Вброс буквально такой же. Но зато лучше вбрасывания — ужасные 37,5% против 54,17%.
|СЮ
|Сибирь
|Δ
|Corsi for (CF)
|40
|64
|-24
|CF, %
|38,46%
|61,54%
|-23,08%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|18
|23
|-5
|PDO, %
|106,76%
|93,24%
|13,53%
|Броски мимо створа
|19
|30
|-11
|БВ вообще
|25
|29
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|56,82%
|49,15%
|7,67%
|БВ за минуту в атаке
|2,26
|2,74
|-0,48
|Блокшоты за минуту в защите
|1,42
|0,63
|0,78
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|5
|2
|3
|БВ первой тройки
|6
|7
|-1
|БВ защитников
|7
|9
|-2
|Пробросы 5 на 5
|2
|1
|1
|ВВбр после пробросов
|2
|1
|1
|Вход 5 на 5
|25
|21
|4
|Брак при входе 5 на 5
|17
|14
|3
|Эффективные попытки входа, %
|59,52%
|60,00%
|-0,48%
|Вброс 5 на 5
|2
|5
|-3
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|16
|-5
|Эффективные попытки вброса, %
|15,38%
|23,81%
|-8,42%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,36%
|62,50%
|13,86%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|35
|35
|0
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|76
|82
|-6
|Эффективные смены в атаке, %
|46,05%
|42,68%
|3,37%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|13
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|37,14%
|-3,81%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|9,52%
|-9,52%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|17
|-1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|14,41%
|14,53%
|-0,12%
Все это дает больше контроля шайбы, больше эмоций, экономит силы, которые могли бы уйти на защиту. Это привычно для лидеров команды. И все знают, что бывает, когда у них есть контроль.
Это существенно против «Сибири», которая охотно идет в отбор, всегда много бьет (25 хитов для КХЛ это показатель выше среднего), но страдает от недостатка мастерства.
Болельщики хозяев иногда слишком жестки с главным тренером — грубые выкрики попадают даже в трансляцию. Но что Заварухин может сделать, если Юркки Йокипакка в большинстве замахивается для щелчка, но не попадает по шайбе? Если люди иногда делают на чистом льду пас в борт, а не в клюшку?
Жесткий потолок зарплат в КХЛ только начал действовать. Эффект не мгновенный, бюджеты у многих клубов только уменьшаются. Да и желающих выступать в Новосибирске явно меньше, чем в Москве. -38 градусов мороза в день матча — как вам такое?
«Салават» был раскритикован после «Автомобилиста» (и по делу, откат в средней зоне это грех), однако совсем ужасным тот матч ведь и не был — 50 более или менее приемлемых минут. Да, не зрелищно, но таков хоккей Томи Ламсы.
Поэтому встреча с «Сибирью» — своего рода исправление ошибок, сделанных на Урале. При этом набранные два очка не означают, что все отлично (хотя матч куда более качественный, чем позавчера) — по-прежнему минимум помощи от российских форвардов, а «сушить» третий период — спорная затея. Практика показывает, что «СЮ» редко успешно играет «по счету».
Один из самых полезных матчей Гранлунда
Большую часть времени Маркус Гранлунд словно второй сезон «Мандалорца» — если следить поверхностно и судить по комментариям, то все в порядке, если смотреть тщательно, то максимум средне.
Постоянный читатель знает тезисы: дурацкие невынужденные удаления (часто — в атаке), не очень заменяет Сакари Маннинена на вбрасываниях, достаточно потерь (включая голевые, как с Минском, например), не реализует многочисленные моменты, а главное — мало созидает. Это почти каждый матч портит впечатление от его игры.
Конкретно против «Сибири» Маркус сыграл качественно. Одноклубники вручили ему в раздевалке бурек — символический трофей лучшему участнику победного матча. Не исключено, что финн получил бы его и не сделав дубль.
Против Гранлунда дважды сфолили соперники. Подобное бывает редко. Удаления почти всегда означают ошибки, совершенные оппонентом. В первом случае на 24-й минуте форвард покатил на «пятак» и его сбили с ног.
Так было заработано первое большинство в матче. Оно откровенно не задалось — всего один бросок в створ. Но и не было совсем бесполезным — не забывайте контекст, «юлаевцы» тяжело заканчивали первый период. Большинство позволило вернуть инициативу.
Вскоре «Салават» уже не уступал хозяевам в скорости и даже был гол Михаила Науменкова, но перед взятием ворот Сакари Маннинен оказался в положении «вне игры» (неоднозначный момент) и после анализа видео рефери отменили шайбу.
Второй фол против финна был уже спустя 39 секунд после старта третьей двадцатиминутки. С учетом того, что счет был 2:1 в пользу башкирских гостей — вполне себе к месту и как раз годится для минималистичного подхода Ламсы (либо подход у него не минималистичный, просто по-другому не получается).
Вбрасывания — два из двух. Мало, но выиграны. Опять же, в третьем периоде. Почему-то в третьих периодах Маннинен все чаще начинает уступать «точку» Маркусу. Если бы номер 65 хоть раз в этом сезоне пообщался с прессой, можно было бы спросить.
Сакари тоже частенько достается на наших страницах — с лидеров спрос всегда высок. Небольшой центр совсем отошел от той игры, что была у него два сезона назад в «Йокерите». Сейчас он все-таки больше финишер.
Игра в Новосибирске у него тоже получилась. Маннинен сделал четкий поперечный пас на «пятак» в большинстве, именно с его передачи Гранлунд вывел команду вперед — этот гол оказался победным.
В пресс-центре «Уфа-Арены» установлен совершенно легендарный ксерокс (он же — сканер и принтер). Им пользуются практически все на стадионе и практически для любых нужд — и бухгалтерия, и кадры, и юристы, иногда даже СДЮШОР.
Вот уже три матча подряд Хартикайнен и Гранлунд буквально копируют свою комбинацию с диагональным пасом от борта на дальнюю левую штангу. Немного меняется только расстояние передачи и оказываемое на Теему давление.
Сначала пострадал Минск.
Потом так забросили «Автомобилисту».
Затем омрачили первый с 15 ноября матч Антону Красоткину.
Илья Воробьев ни за что не признается, но он точно будет готовить «Магнитку» к жесткой игре против Харти.
Следующий матч: 28 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Металлург». Матч ТВ, Матч ТВ HD, БСТ