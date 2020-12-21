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Posted 21 декабря 2020, 14:34

Published 21 декабря 2020, 14:34

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Тиньков сообщил о победе над раком

21 декабря 2020, 14:34
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пережитой им лейкемии. От рака крови он проходит лечение уже в течение 14 месяцев.

Соответствующую публикацию банкир выложил на своей странице в социальной сети Instagram. Он рассказал, что сегодня, 19 декабря пришли результаты молекулярных анализов костного мозга. И они показали полную ремиссию, то есть донорский материал прижился. При этом ремиссия на кровяном уровне у бизнесмена произошла еще годом ранее, сообщил Тиньков.

Бизнесмен лечится в Германии. И он выразил признательность немецкому донору – девушке, предоставившей ему свой материал для лечения. Также он принес слова благодарности своей семье, супруге и детям, а также лечащему врачу – профессору Гриббену. Олег Тиньков пояснил, что лечится в соответствии с «нестандартным протоколом». Причина тому - два сепсиса, которые он перенес, а также коронавирус, которым он переболел, уже проходя терапию от лейкемии, сообщает ФедералПресс.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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