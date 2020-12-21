Тиньков сообщил о победе над раком

Бизнесмен лечится в Германии. И он выразил признательность немецкому донору – девушке, предоставившей ему свой материал для лечения. Также он принес слова благодарности своей семье, супруге и детям, а также лечащему врачу – профессору Гриббену. Олег Тиньков пояснил, что лечится в соответствии с «нестандартным протоколом». Причина тому - два сепсиса, которые он перенес, а также коронавирус, которым он переболел, уже проходя терапию от лейкемии, сообщает ФедералПресс.