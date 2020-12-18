Дегтярев утвердил план реформирования первичного звена здравоохранения

Всего в программу модернизации включили 40 краевых объектов здравоохранения. В течение 2021 года планируется возвести пять фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Хабаровского края и одну амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Майского района. Также на следующий год запланирована полная реконструкция одного из зданий хабаровской городской больницы №10. Сейчас это один из главных в регионе ковидных госпиталей.