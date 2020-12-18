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Posted 18 декабря 2020, 11:46

Published 18 декабря 2020, 11:46

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

Дегтярев утвердил план реформирования первичного звена здравоохранения

18 декабря 2020, 11:46
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал документ об утверждении программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.

Планы финансирования сферы здравоохранения края на ближайшую пятилетку – вложить более 8 миллиардов рублей в ремонт медучреждений и закупку оборудования. Согласно данной программе, 7,1 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета.

Заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил все плюсы реализации этой программы – он подчеркнул, что с использованием федерального бюджета станет возможным ремонт и переоснащение многих медицинских учреждений, которые сейчас в этом остро нуждаются.

Как сообщает transsibinfo.com, перед тем как утвердить программу на государственном уровне, все медучреждения региона, нуждающиеся в модернизации, прошли тщательный аудит, в результате которого было установлено, что средний процент износа имущества детских поликлиник – 64%, взрослых – 58%. Состояние районных поликлиник и сельских фельдшерско-акушерских пунктов еще хуже – износ составляет в среднем 80%.

Всего в программу модернизации включили 40 краевых объектов здравоохранения. В течение 2021 года планируется возвести пять фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах Хабаровского края и одну амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Майского района. Также на следующий год запланирована полная реконструкция одного из зданий хабаровской городской больницы №10. Сейчас это один из главных в регионе ковидных госпиталей.

Также в следующем году в больницы поступит высокотехнологичное медоборудование. В больницы и поликлиники завезут порядка тысячи наименований медтехники. Так, новые компьютерные томографы распределят в клинико-диагностический центр Хабаровска и Бикинскую районную больницу. Медучреждения Комсомольска-на-Амуре оснастят семью рентген-аппаратами, также они разделят с больницами Хабаровска девять маммографов. Модернизация ожидает и автопарк медицинской сферы региона

– в рамках действия программы будут приобретены новые автомобили скорой помощи и другой спецтранспорт.

Сфере здравоохранения Хабаровского края местные власти уделяют особое внимание. Главной задачей модернизации этой отрасли является качественная и доступная медпомощь населению, что особенно важно в условиях пандемии. Михаил Дегтярев не раз призывал власти региона взяться за ликвидацию остро стоящих проблем с медицинским обеспечением в регионе, подчеркивая, что “наводить порядок в отрасли необходимо уже сейчас”.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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