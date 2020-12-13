В Башкирии прекратили преследование женщины, забеременевшей от подростка

В Салавате городской суд принял решение освободить от уголовной ответственности женщину, против которой было возбуждено уголовное дело за интимные отношения в молодым парнем, которому еще не исполнилось 18 лет.
Как следует из материалов дела, оно началось с того, что взрослая местная жительница занималась сексом с 15-летним подростком, с которым находилась в одной комнате. При этом. по словам обоих, секс происходил без всякого принуждения
Позднее женщина забеременела от юного возлюбленного. Сейчас они живут вместе. На основании этого в ходе суда подсудимая и ее адвокат попросили судью освободить её от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело. И судья удовлетворил такое ходатайство.