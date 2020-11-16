Forex Optimum Group: отзывы реальных трейдеров

«Всегда самостоятельно торговал валютой, но на FOG впервые решил копировать сделки опытных трейдеров. Присоединился к Rose в начале осени, и тот 60% депозита грамотно раскидал по стабильным валютам, но на 40% зачем-то купил несколько тонн пшеницы по $190. В мире пандемия, спад производства, а он зерно берет. Но потом у нас сообщили о рекордном урожае и о готовности КНР открывать границы и покупать зерно, и с сентября по ноябрь стоимость выросла до $250. В совокупности вышло $454 прибыли за три месяца, то есть +11% в месяц. Для начала вполне приемлемо», — высказался Евгений.