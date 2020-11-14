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В Уфе рабочие положили газон и асфальт на снег

14 ноября 2020, 11:50
Фото: БашДТП
Сегодня, 14 ноября, уфимцы заметили в разных частях города рабочих, которые, несмотря на снег укладывали асфальтное покрытие и газон. Фотографиями с места событий они поделились в группе «БашДТП».

Так, один из пользователей снял, как во дворе по улице Революционной стелют новый асфальт.

— Ночь, улица, фонарь, асфальт. Благополучно дождались снега и приступили к работе, пишет автор поста.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что это делается для скорейшей реализации бюджетных средств, ведь год подходит к концу. А кто-то уверен, что в укладке асфальта на снег нет ничего страшного.

— На территории России снег лежит 6-7 месяцев, а дороги нуждаются в ремонте не зависимо от поры года. Технология укладки асфальта в зимний период с применением литого асфальта, позволяет стелить асфальт на снег и в дождливую погоду, уверяет Сергей Семенов.

А вот газон начали стелить в обновленном парке Первомайский. Уфимцы удивились данному явлению очень удивились и считают, что это пустая трата времени и денег.

Фото: БашДТП

— В такую погоду рулонный газон точно не укладывают, по технологии до +10. Газон нужно обильно поливать чтобы укоренился в такую погоду это невозможно, как вы понимаете, отметил Виталий Бадмин.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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