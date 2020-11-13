mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Югре число умерших от коронавируса выросло до 306

13 ноября 2020, 16:25
Фото: pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе COVID-19 унес жизни еще пяти человек. С начала пандемии число летальных исходов в связи с коронавирусом достигло 306.

Как сообщает muksun.fm, при высоких показателях инфицирования в округе растет число пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимациях медицинских учреждений ХМАО находится 152 человека. Еще 117 пациентов с COVID-19 переведено на искусственную вентиляцию легких. Такое решение было принято врачами в связи с ухудшением здоровья коронавирусных больных.

Накануне жертвами коронавирусной инфекции стали по одному жителю в Кондинском и Октябрьском районах, Лангепасе и двое в Нижневартовске.

Выздоровело более 190 жителей округа благодаря тому, что они соблюдали все рекомендации врачей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44