В Югре число умерших от коронавируса выросло до 306

Как сообщает muksun.fm, при высоких показателях инфицирования в округе растет число пациентов с тяжелым течением болезни. В реанимациях медицинских учреждений ХМАО находится 152 человека. Еще 117 пациентов с COVID-19 переведено на искусственную вентиляцию легких. Такое решение было принято врачами в связи с ухудшением здоровья коронавирусных больных.