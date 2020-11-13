Одноклассники показали, как видят мир люди с нарушениями зрения

Каждое изображение, которое увидят пользователи ОК, разъяснит особенности самых распространенных болезней зрения. Например, как световые лучи смещаются и расплываются из-за астигматизма, или как сужается поле зрения из-за глаукомы, или как мутнеют окружающие предметы из-за катаракты. При клике на изображение пользователи попадут на пост в группе Фонда «Со-единение», который объясняет природу заболевания и показывает, как видят одну и ту же картинку люди без нарушений зрения и с нарушением.