Михаил Дегтярев договорился о поставке новых самолетов для «Хабаровских авиалиний»

Ранее Михаил Дегтярев уже поднимал тему авиационных перевозок в регионе. Об этом он говорил с журналистами и на пресс-конференции по итогам первых 100 дней работы на посту главы региона. Он заметил, что Хабаровский край один из немногих сохранивших не только свою лицензированную авиакомпанию, но и свои маршруты.