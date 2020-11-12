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В Бурятии собака напала на ребенка

12 ноября 2020, 17:43
Фото: pxhere.com
В Бурятии из-за нападения собаки умерла девочка.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел два дня назад. Девочка на некоторое время осталась без присмотра во дворе частного дома - отец был в гостях, а мать занималась домашними делами. Вернувшись глава семьи обнаружил ребенка возле будки цепной собаки. Девочку госпитализировали, но она скончалась от полученных травм. Родители ребенка утверждают, что ранее собака не проявляла агрессии по отношению к ребенку. Отмечается, что семья имеет положительные характеристики и на учете в органах опеки не состоит.

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