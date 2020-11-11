mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября 2020, 12:17

Published 11 ноября 2020, 12:17

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В России все учителя будут получать доплату пять тысяч рублей

В России все учителя будут получать доплату пять тысяч рублей

11 ноября 2020, 12:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В России приняли постановление о дополнительной материальной поддержке педагогов.

Газета “Известия” сообщает, что в правительстве России подписали постановление о социальной поддержке педагогов во всех школах. Согласно документу, дополнительное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей будут получать учителя всех учебных заведений за классное руководство. В том числе доплату будут получать педагоги, работающие в учебных заведениях, подведомственных органам исполнительной власти.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика