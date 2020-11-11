В России все учителя будут получать доплату пять тысяч рублей

Posted 11 ноября 2020, 12:17
Published 11 ноября 2020, 12:17
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Газета “Известия” сообщает, что в правительстве России подписали постановление о социальной поддержке педагогов во всех школах. Согласно документу, дополнительное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей будут получать учителя всех учебных заведений за классное руководство. В том числе доплату будут получать педагоги, работающие в учебных заведениях, подведомственных органам исполнительной власти.