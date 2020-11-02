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Posted 2 ноября 2020, 17:37

Published 2 ноября 2020, 17:37

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Чехия стала лидером рейтинга по самой высокой смертности от коронавируса

Чехия стала лидером рейтинга по самой высокой смертности от коронавируса

2 ноября 2020, 17:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Обновленные данные обнародовали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC), их приводит чешский Минздрав.

В соответствии с данными ECDC по численности смертей от коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек на первое место вышла Чехия. В стране данный показатель равен 11,02.

Чехия в данном рейтинге обошла Андорру, где показатель летальных исходов на 100 тысяч человек составляет 7,88. В перечне государств с самой большой смертностью от COVID-19 также оказались Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория. (6,11), сообщает Infox.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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