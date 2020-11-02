Чехия стала лидером рейтинга по самой высокой смертности от коронавируса

Чехия в данном рейтинге обошла Андорру, где показатель летальных исходов на 100 тысяч человек составляет 7,88. В перечне государств с самой большой смертностью от COVID-19 также оказались Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория. (6,11), сообщает Infox.