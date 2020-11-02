Чехия стала лидером рейтинга по самой высокой смертности от коронавируса

Posted 2 ноября 2020, 17:37
Published 2 ноября 2020, 17:37
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
В соответствии с данными ECDC по численности смертей от коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек на первое место вышла Чехия. В стране данный показатель равен 11,02.
Чехия в данном рейтинге обошла Андорру, где показатель летальных исходов на 100 тысяч человек составляет 7,88. В перечне государств с самой большой смертностью от COVID-19 также оказались Бельгия (6,81), Армения (6,19), Черногория. (6,11), сообщает Infox.