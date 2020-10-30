Пермских перевозчиков лишают маршрутов

Другой критерий, «Наличие материальных ресурсов», также вызывает ряд сомнений. По нему оценка будет составлять 85% из 40 баллов, то есть 34 балла из возможных 100 баллов, которые может набрать участник конкурса. Безусловно, отрыв по этому критерию приведет к победе на торгах. Условно, при равной цене перевозчик, работавший на рынке Перми 20 лет с 20 новыми автобусами (и больше у него ничего нет), проиграет условному московскому перевозчику, который работает на рынке 2 года, но у которого 200 автобусов в собственности.