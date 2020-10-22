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Posted 22 октября 2020, 18:55

Published 22 октября 2020, 18:55

Modified 3 февраля, 06:38

Updated 3 февраля, 06:38

Праздник жестянщика, рекорды заражения и трагедия в пансионате. Итоги дня в Башкирии

22 октября 2020, 18:55
Главные новости Уфы и Башкортостана на 22 октября.

Вчера в Башкирии выпал первый снег, и в Белорецке массово «отметили» День жестянщика.На видео — куча машин, водители которых по всей видимости забыли про смену резины.

В Белорецке из-за снега случилось массовое ДТП
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Количество заболевших ковидом в Башкирии перешагнуло через 10-тысячную отметку. А ещё вчера был зафиксирован рекорд по заболеваемоти внебольничной пневмонией за сутки — 232.

Число зараженных коронавирусом в Башкирии превысило 10 тысяч человек
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В Госсобрании Башкирии прошло совещание по проблемам вкладчиков в инвестиционную платформу «Золотой запас» с участием сотрудников МВД, прокуратуры, депутатов и самих клиентов. Услуги этой системы предлагали в офисах Роскомснаббанка, которым владел депутат Курултая Флюр Галлямов.

Экс-глава Роскомснаббанка ответил на жалобы обманутых вкладчиков «Золотого запаса»
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Официальный представитель минздрава Башкирии прокомментировал опубликованную нами стенограмму аудиозаписи селекторного совещания, на котором чиновник ведомства в категоричной форме требует от главврачей ускорить выписку пациентов.

В Минздраве Башкирии назвали требования выписать пациентов «вырванными из контекста»
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В распоряжении Mkset оказался документ с техническими характеристиками инфекционного центра в Стерлитамаке, который власти обещают построить до 15 декабря.

Пациент городской поликлиники Белорецка записал видео с похода в поликлинику, где были огромные очереди.

152-й в очереди и насмешки врачей: житель Башкирии рассказал о походе в поликлинику
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В уфимском пансионате, где жаловались на плохое содержание престарелых, случилась трагедия. На этот раз прокуратура требует закрыть заведение.

Прокуратура потребовала закрыть пансионат в Уфе из-за плохого содержания пенсионеров
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#Антон Селиверстов#Общество#Новости
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