Правительство России может запретить Facebook и Twitter

Так, с 1 октября данные соцсети должны перенести на территорию России свои серверы. Это требование выдвинули еще в 2015 году в соответствии с законом «О персональных данных», обязывающим хранить данные о российских пользователях на территории РФ.
По причине несоблюдения этого закона ранее в России закрыли соцсеть LinkedIn, а Facebook и Twitter предоставили отсрочку для переноса серверов до начала текущего года. Но и спустя пять лет серверы так и не были перенесены. В январе 2020 года по этому факту возбудили административное производство, а в феврале Facebook и Twitter выписали штрафы по четыре миллиона рублей. Компании до сих пор их не выплатили, очевидно, рассчитывая на получение новой отсрочки, пишет Infox.
А на днях правительством РФ был принят Общенациональный план восстановления экономики, при создании которого речь, помимо прочего, шла о предоставлении новых отсрочек для переноса серверов.