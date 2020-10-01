Правительство России может запретить Facebook и Twitter

По причине несоблюдения этого закона ранее в России закрыли соцсеть LinkedIn, а Facebook и Twitter предоставили отсрочку для переноса серверов до начала текущего года. Но и спустя пять лет серверы так и не были перенесены. В январе 2020 года по этому факту возбудили административное производство, а в феврале Facebook и Twitter выписали штрафы по четыре миллиона рублей. Компании до сих пор их не выплатили, очевидно, рассчитывая на получение новой отсрочки, пишет Infox.