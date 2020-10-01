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Правительство России может запретить Facebook и Twitter

1 октября 2020, 14:24
Фото: pxhere.com
Работа двух популярных социальных сетей, Facebook и Twitter, в России оказалась под угрозой.

Так, с 1 октября данные соцсети должны перенести на территорию России свои серверы. Это требование выдвинули еще в 2015 году в соответствии с законом «О персональных данных», обязывающим хранить данные о российских пользователях на территории РФ.

По причине несоблюдения этого закона ранее в России закрыли соцсеть LinkedIn, а Facebook и Twitter предоставили отсрочку для переноса серверов до начала текущего года. Но и спустя пять лет серверы так и не были перенесены. В январе 2020 года по этому факту возбудили административное производство, а в феврале Facebook и Twitter выписали штрафы по четыре миллиона рублей. Компании до сих пор их не выплатили, очевидно, рассчитывая на получение новой отсрочки, пишет Infox.

А на днях правительством РФ был принят Общенациональный план восстановления экономики, при создании которого речь, помимо прочего, шла о предоставлении новых отсрочек для переноса серверов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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