В медицину Хабаровского края пришли частные инвестиции

По словам Дегтярева, Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. В регионе есть высококвалифицированные специалисты и необходимая материальная база. “Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан”, - подчеркнул врио губернатора. Он добавил, что такие проекты приводят к созданию новых рабочих мест для медработников, а у действующих специалистов появляется возможность повысить квалификацию.