В медицину Хабаровского края пришли частные инвестиции

Posted 18 сентября 2020, 10:50
Published 18 сентября 2020, 10:50
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Михаилу Дегтяреву удалось привлечь в Хабаровский край крупную компанию, которая будет заниматься финансированием развития и ремонта медучреждений в регионе. Планируется закупить новое оборудование в хабаровский онкологический центр, а также построить сети современных клинико-диагностических центров. Благодаря этому местные жители смогут получать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом пишет transsibinfo.com.
В компании «МедИнвестГрупп» заявили, что жители Хабаровского края смогут лечиться бесплатно по полисам ОМС.
Подписанное соглашение свидетельствует о том, что системная совместная работа между правительством и инвесторами сильно влияет на все сферы жизни населения. Удастся решить серьезную проблему, которая заключается в изношенности медицинского оборудования, а также повысить качество медицинских услуг.
По словам Дегтярева, Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. В регионе есть высококвалифицированные специалисты и необходимая материальная база. “Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан”, - подчеркнул врио губернатора. Он добавил, что такие проекты приводят к созданию новых рабочих мест для медработников, а у действующих специалистов появляется возможность повысить квалификацию.
Новое правительство серьезно занялось темой развития здравоохранения в Хабаровском крае. Почти 90% всех обращений, поступающих на имя Дегтярева, относятся к сфере медицины. Врио губернатора удается решать такие проблемы с помощью федеральных органов власти, поскольку в регионе наблюдается нехватка ресурсов.