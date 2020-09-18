mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября 2020, 10:50

Published 18 сентября 2020, 10:50

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В медицину Хабаровского края пришли частные инвестиции

В медицину Хабаровского края пришли частные инвестиции

18 сентября 2020, 10:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем совета директоров группы компаний «МедИнвестГрупп» Виктором Харитониным. Документ предполагает модернизацию и развитие медицины в регионе.

Михаилу Дегтяреву удалось привлечь в Хабаровский край крупную компанию, которая будет заниматься финансированием развития и ремонта медучреждений в регионе. Планируется закупить новое оборудование в хабаровский онкологический центр, а также построить сети современных клинико-диагностических центров. Благодаря этому местные жители смогут получать современную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Об этом пишет transsibinfo.com.

В компании «МедИнвестГрупп» заявили, что жители Хабаровского края смогут лечиться бесплатно по полисам ОМС.

Подписанное соглашение свидетельствует о том, что системная совместная работа между правительством и инвесторами сильно влияет на все сферы жизни населения. Удастся решить серьезную проблему, которая заключается в изношенности медицинского оборудования, а также повысить качество медицинских услуг.

По словам Дегтярева, Хабаровский край является центром высокотехнологичной медицины на Дальнем Востоке. В регионе есть высококвалифицированные специалисты и необходимая материальная база. “Сегодня нам нужно идти дальше, повышать качество и доступность услуг для наших граждан”, - подчеркнул врио губернатора. Он добавил, что такие проекты приводят к созданию новых рабочих мест для медработников, а у действующих специалистов появляется возможность повысить квалификацию.

Новое правительство серьезно занялось темой развития здравоохранения в Хабаровском крае. Почти 90% всех обращений, поступающих на имя Дегтярева, относятся к сфере медицины. Врио губернатора удается решать такие проблемы с помощью федеральных органов власти, поскольку в регионе наблюдается нехватка ресурсов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика