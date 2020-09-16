В Башкирии удалили данные о 400 тысячах водителях республики

Сайт «Дорога 02» был цифровой площадкой выдачи автопропусков на период самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает «Эхо», посредством ресурса можно было указать причину и срок нахождения на самоизоляции, а также время выезда и возвращения домой. Геннадий Разумикин заявил, что все данные сайта были уничтожены по решению комиссии.