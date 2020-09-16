В Башкирии удалили данные о 400 тысячах водителях республики

Сайт «Дорога 02» был цифровой площадкой выдачи автопропусков на период самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщает «Эхо», посредством ресурса можно было указать причину и срок нахождения на самоизоляции, а также время выезда и возвращения домой. Геннадий Разумикин заявил, что все данные сайта были уничтожены по решению комиссии.
Было около 400 тысяч пользователей сайта за месяц, больше полутора миллионов поездок, сообщил Разумикин.
При выезде из дома необходимо было ежедневно отчитываться, причем время поездки не должна превышать 90 минут. С 20 апреля жителям республики разрешили выезжать два раза в неделю, а с 25 числа, ограничения были сняты в связи с началом дачного сезона.
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин заявил о начале снятия ограничений из-за коронавируса.