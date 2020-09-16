Участники Baltic Weekend составили рейтинг кейсов в сфере PR

Кроме пандемии и ее воздействия как на сферу коммуникаций, так и общество в целом, повышенное внимание на форуме уделили проблемам учебной практики EDtech. Так, Максим Спиридонов, учредитель компании «Нетология», рассказал о набирающем рост и имеющем большие перспективы рынке образования, выделив его лидеров и обозначив позицию EDtech в GR-сфере. В настоящее время эту тему называют особо актуальной в сферах дошкольного и школьного образования, обозначив перспективные направления в новых форматах.