Участники Baltic Weekend составили рейтинг кейсов в сфере PR

Как подчеркнули спикеры, сегодняшняя ситуация в России и мире, вызванная пандемией, перевела все в дистанционный формат. В ближайшем будущем будут практиковаться комбинированные режимы работы, беспилотные процессы и искусственный интеллект.
При открытии юбилейного Baltic Weekend, руководитель SPN Communications Андрей Баранников подчеркнул, что если несколькими годами ранее интернет занимал только незначительное место в обсуждении информационной повестки, то сейчас данная тема вышла на первый план, пишет Karelinform.
Кроме пандемии и ее воздействия как на сферу коммуникаций, так и общество в целом, повышенное внимание на форуме уделили проблемам учебной практики EDtech. Так, Максим Спиридонов, учредитель компании «Нетология», рассказал о набирающем рост и имеющем большие перспективы рынке образования, выделив его лидеров и обозначив позицию EDtech в GR-сфере. В настоящее время эту тему называют особо актуальной в сферах дошкольного и школьного образования, обозначив перспективные направления в новых форматах.
За два дня мероприятия участники также узнали при помощи креатива, как через реализацию благотворительных и социальных проектов можно добиться внимания и признания от медиа, бизнеса и общественности.
Андрей Баранников презентовал перечень важнейших коммуникационных кейсов прошлого года, которые оказали значительное влияние на индустрию. Рейтинг создавался в партнерстве с ByconGroup. Первое место было отдано кейсу креативного агентства Ruport «Как тебе такое, Илон Маск?».
«Атмосфера форума 2020 года является особенной, но не по причине юбилейной даты. Мы все успели соскучиться друг по другу, поэтому встреча стала теплой, доброй и, несомненно, продуктивной», - подытожил Баранников.