Мэр Уфы поблагодарил Хабирова за отмену строительства многоэтажки на Шота Руставели

Сегодня утром глава Башкирии Радий Хабиров посетил проблемную стройку и потребовал, чтобы все работы были завершены. По его словам, возведение здания нарушает санитарные требования.
Как сообщает издание, Ульфат Мустафин поблагодарил Хабирова за помощь в решении вопроса и пообещал выполнить все требования. Мустафин добавил, что городским чиновникам трудно противостоять юридическим командам застройщиков.
Республике нужно навести порядок в точечной застройке. Конечно же, у муниципалитетов не достаточно политических рычагов, чтобы этой хаотичной варварской застройке противостоять, сказал Мустафин.
Напомним, строительство на улице Шота Руставели вела компания владельца группы «ПСК-6» и депутата уфимского горсовета Андрея Носкова. Он заверил «Медиакорсеть», что все работы после распоряжения главы Башкирии остановлены.