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Мэр Уфы поблагодарил Хабирова за отмену строительства многоэтажки на Шота Руставели

16 сентября 2020, 06:47
Фото: Официальный сайт уфимской мэрии
Мэр Уфы Ульфат Мустафин прокомментировала запрет на стройку дома на улице Шота Руставели, на который жаловались жители двора, сообщает ИА «Башинформ».

Сегодня утром глава Башкирии Радий Хабиров посетил проблемную стройку и потребовал, чтобы все работы были завершены. По его словам, возведение здания нарушает санитарные требования.

Как сообщает издание, Ульфат Мустафин поблагодарил Хабирова за помощь в решении вопроса и пообещал выполнить все требования. Мустафин добавил, что городским чиновникам трудно противостоять юридическим командам застройщиков.

Республике нужно навести порядок в точечной застройке. Конечно же, у муниципалитетов не достаточно политических рычагов, чтобы этой хаотичной варварской застройке противостоять, сказал Мустафин.

Напомним, строительство на улице Шота Руставели вела компания владельца группы «ПСК-6» и депутата уфимского горсовета Андрея Носкова. Он заверил «Медиакорсеть», что все работы после распоряжения главы Башкирии остановлены.

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#Новости#Анна Кононова#Политика
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