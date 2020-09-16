Бизнес-советник Хабирова подготовил концепцию развития новой набережной в Уфе

Напомним, Александр Антонов владеет сетью Dasko Group, в которую входят уфимские заведения Dasko Garden, Tutto Bene, Jagger, «Чайхана Neft Lounge» и «Мясо Мясо». Вчера, 15 сентября, Радий Хабиров на совещании правительства объявил, что набережную в Уфе необходимо «оживить»: создать рестораны, развлекательные центры, детские и спортивные площадки. Он заявил об организации рабочей группы, которую возглавит сам и в которую войдут представители правительства республики и мэрии, и предложил бизнесменам предлагать идеи «достойные миллионного города». На этом же совещании Хабиров назначил Александра Антонова секретарём рабочей группы со стороны бизнеса.