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Бизнес-советник Хабирова подготовил концепцию развития новой набережной в Уфе

16 сентября 2020, 11:36
Фото: Официальный сайт уфимской мэрии
Уфимский ресторатор Александр Антонов, которого глава Башкирии Радий Хабиров включил в совет по развитию новой городской набережной, рассказал «Медиакорсети» о следующем этапе работы. По его словам, презентация состоится в ближайшее время.

Как пояснил предприниматель, ещё до публичного объявления о создании рабочей группы он представил свою концепцию Радию Хабирову, а после тот решил включить Антонова в проект как бизнес-советника

Состоялась рабочая встреча между мной и Радием Фаритовичем. Цель — презентация моего видения, какой должны быть набережная, и, по всей видимости, ему понравилось, что-то его зацепило в той концепции, которая была предложена,рассказал «Медиакорсети» Александр Антонов.

По его словам, презентация проекта по развитию набережной будет представлена рабочей группе в течение недели.

Напомним, Александр Антонов владеет сетью Dasko Group, в которую входят уфимские заведения Dasko Garden, Tutto Bene, Jagger, «Чайхана Neft Lounge» и «Мясо Мясо». Вчера, 15 сентября, Радий Хабиров на совещании правительства объявил, что набережную в Уфе необходимо «оживить»: создать рестораны, развлекательные центры, детские и спортивные площадки. Он заявил об организации рабочей группы, которую возглавит сам и в которую войдут представители правительства республики и мэрии, и предложил бизнесменам предлагать идеи «достойные миллионного города». На этом же совещании Хабиров назначил Александра Антонова секретарём рабочей группы со стороны бизнеса.

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#Новости#Бизнес#Уфа#Анна Кононова#Политика
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