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Мэр подписал указ о включении отопления в соцобъектах Уфы раньше плана

15 сентября 2020, 09:43
Фото: pixabay.com
Сегодня, 15 сентября, на оперативном совещании в администрации Уфы мэр города Ульфат Мустафин объявил, что подписал указ о включении отопления в социальных объектах раньше срока.

Синоптики пока не прогнозируют бабье лето. Сейчас важно, чтобы не было заболеваемости среди школ и детских садов. Я подписал постановление о включении отопления в соцобъектах — садиках, школах и медучреждениях. Начинаем немного раньше срока, сказал Муфстафин.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министерство ЖКХ объявило, что отопление в республике планируется включить 21 сентября. Глава республики Радий Хабиров посоветовал отслеживать погодные условия, чтобы при необходимости начать отопительный сезон раньше.

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