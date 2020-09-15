Мэр подписал указ о включении отопления в соцобъектах Уфы раньше плана

Синоптики пока не прогнозируют бабье лето. Сейчас важно, чтобы не было заболеваемости среди школ и детских садов. Я подписал постановление о включении отопления в соцобъектах — садиках, школах и медучреждениях. Начинаем немного раньше срока, сказал Муфстафин.
Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министерство ЖКХ объявило, что отопление в республике планируется включить 21 сентября. Глава республики Радий Хабиров посоветовал отслеживать погодные условия, чтобы при необходимости начать отопительный сезон раньше.