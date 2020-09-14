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Минкульт обещал выяснить, почему Тимергалиева не знала о звании народной артистки РБ

14 сентября 2020, 14:16
Фото: vk.com Хамдуна Темиргалиева
Министерство культуры Башкортостана выяснит, действительно ли погибшая сегодня, 14 сентября, певица Хамдуна Темиргалиева не знала о присвоении ей звания народной артистки республики, сообщила «Медиакорсети» пресс-служба ведомства.

О присвоении звания Тимергалиевой стало известно сегодня после информации о смерти певицы. Однако коллеги и знакомые рассказали, что женщина не так давно жаловалась на отсутствие призвания в родной республике, где у неё не было правительственных наград. В частности глава башкирского представительства татар Альфред Давлетшин рассказал «Медиакорсети», что 30 августа артистка лично призналась ему, сто сожалеет об отсутствии званий в Башкортостане.

Напомним, Хамдуна Тимергалиева родилась в селе Котляр Бураевского района Башкирии, но большую часть жизни работала в Татарстане, где удостоилась званий народной и заслуженной артистки. Сегодня стало известно о её смерти из-за проблем с сердцем.

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