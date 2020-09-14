Минкульт обещал выяснить, почему Тимергалиева не знала о звании народной артистки РБ

О присвоении звания Тимергалиевой стало известно сегодня после информации о смерти певицы. Однако коллеги и знакомые рассказали, что женщина не так давно жаловалась на отсутствие призвания в родной республике, где у неё не было правительственных наград. В частности глава башкирского представительства татар Альфред Давлетшин рассказал «Медиакорсети», что 30 августа артистка лично призналась ему, сто сожалеет об отсутствии званий в Башкортостане.