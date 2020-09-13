Троллейбусы в Уфе реанимируют повышением стоимости проезда и сокращением сотрудников

— Опять же, в Москве троллейбусы по комфорту и качеству были не хуже новых «Нефазов». И если мы рассматриваем направления, в рамках которых троллейбусы не будут дублировать автобусную сеть, тогда они реально могут приносить деньги. Виды транспорта не должны соперничать между собой, каждый из них должен занять свое место, которое у них есть в транспортной стратегии — а этой стратегии в Уфе, как я уже говорил, нет.