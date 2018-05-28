В Уфе трамваи и троллейбусы вновь отключили от электроэнергии

- Хотя проблема с долгами МУЭТ рассматривалась властями, она до сих пор не решена. И чем дольше не принимается решение, тем больший долг накапливает предприятие. В результате под угрозу попадает финансовое состояние ЭСКБ, поскольку для покупки электроэнергии на оптовом рынке компания вынуждена кредитоваться. При этом процент по кредитам закладывается в тариф следующего периода. А значит, за недобросовестных потребителей будут рассчитываться честные клиенты, чего компания допустить не может, — приводит издание слова генерального директора Энергосбытовой компании Башкортостана Андрея Травкина.