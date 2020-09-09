МинЖКХ Башкирии: цены за вывоз мусора пока останутся прежними

Напомним, на заседании правительства 7 сентября, министр экологии и природопользования Урал Искандаров сообщил, что выросли цены на вывоз мусора. Данные меры, по его словам, позволят регоператорам строить мусоросортировочные комплексы, объекты переработки и захоронения, а также достичь показатели в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году. Радий Хабиров предложил выставлять счета за фактический вывоз мусора. На корректировку проекта глава Башкирии дал неделю.