МинЖКХ Башкирии: цены за вывоз мусора пока останутся прежними

Posted 9 сентября 2020, 07:40
Published 9 сентября 2020, 07:40
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Установленные суммы являются предельными, и пока жителям Республики Башкортостан квитанции с указанными суммами не предъявляют, пишет Беляев на личной странице в Facebook.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил доработать «мусорную» реформу, поэтому поднимать цены ещё рано. Предположительно окончательное решение будет озвучено на следующем оперативном совещании правительства 14 сентября.
Напомним, на заседании правительства 7 сентября, министр экологии и природопользования Урал Искандаров сообщил, что выросли цены на вывоз мусора. Данные меры, по его словам, позволят регоператорам строить мусоросортировочные комплексы, объекты переработки и захоронения, а также достичь показатели в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году. Радий Хабиров предложил выставлять счета за фактический вывоз мусора. На корректировку проекта глава Башкирии дал неделю.