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Posted 9 сентября 2020, 07:40

Published 9 сентября 2020, 07:40

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

МинЖКХ Башкирии: цены за вывоз мусора пока останутся прежними

9 сентября 2020, 07:40
Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев сообщил, что пока цены по тарифам на вывоз ТКО в республике не вырастут.

Установленные суммы являются предельными, и пока жителям Республики Башкортостан квитанции с указанными суммами не предъявляют, пишет Беляев на личной странице в Facebook.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил доработать «мусорную» реформу, поэтому поднимать цены ещё рано. Предположительно окончательное решение будет озвучено на следующем оперативном совещании правительства 14 сентября.

Напомним, на заседании правительства 7 сентября, министр экологии и природопользования Урал Искандаров сообщил, что выросли цены на вывоз мусора. Данные меры, по его словам, позволят регоператорам строить мусоросортировочные комплексы, объекты переработки и захоронения, а также достичь показатели в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году. Радий Хабиров предложил выставлять счета за фактический вывоз мусора. На корректировку проекта глава Башкирии дал неделю.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Мусор#Утилизация мусора
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