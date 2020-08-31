В Башкирии за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

Всего в республике зафиксировано 7795 пациентов из них 32 зафиксированы за последние сутки. В данное время 68 заболевших находятся на стационарном лечении, 802 — на амбулаторном. По словам Забелина, более 88,5% жителей выписали из медучреждений. Также он сообщил, что средства индивидуальной защиты и медикаментов рассчитаны на два месяца работы.