В Башкирии за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

Posted 31 августа 2020, 05:34
Published 31 августа 2020, 05:34
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Всего в республике зафиксировано 7795 пациентов из них 32 зафиксированы за последние сутки. В данное время 68 заболевших находятся на стационарном лечении, 802 — на амбулаторном. По словам Забелина, более 88,5% жителей выписали из медучреждений. Также он сообщил, что средства индивидуальной защиты и медикаментов рассчитаны на два месяца работы.
Напомним, 30 августа было зарегистрировано 32 новых случая коронавируса в республике. Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, один — на ИВЛ.