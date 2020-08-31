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Posted 31 августа 2020, 05:34

Published 31 августа 2020, 05:34

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В Башкирии за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

31 августа 2020, 05:34
Сюжет
Коронавирус 2021
Сегодня, 31 августа на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом.

Всего в республике зафиксировано 7795 пациентов из них 32 зафиксированы за последние сутки. В данное время 68 заболевших находятся на стационарном лечении, 802 — на амбулаторном. По словам Забелина, более 88,5% жителей выписали из медучреждений. Также он сообщил, что средства индивидуальной защиты и медикаментов рассчитаны на два месяца работы.

Напомним, 30 августа было зарегистрировано 32 новых случая коронавируса в республике. Восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, один — на ИВЛ.

#Анна Кононова#Общество#Коронавирус 2021#Новости#Башкирия#Россия#Болезнь
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