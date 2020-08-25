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Финансовая астрология: как при помощи магии звезд вернуть свои деньги

25 августа 2020, 04:15
Фото: pixabay.com
При помощи астрологии можно узнать не только планы Вселенной на сегодняшний день, но и еще много полезной информации. Например, если вам задолжали деньги, не заплатили за выполненную работу, на человека как следует надо надавить. Как именно - подскажет астрология. Просто узнайте знак Зодиака вашего должника.

Должник – Овен

Овен боится всего непонятного и загадочного для него. Нужно повести себя непредсказуемо. Овен боится людей, от которых не знаешь, чего ожидать.

Должник – Телец

Его надо скомпрометировать. Телец очень боится потерять авторитет людей, над которыми чувствует превосходство.

Должник – Близнец

На него надо воздействовать через официальные организации, руководителей на работе или его родителей. Надо действовать через людей, которых он уважает.

Должник – Рак

На рака надо воздействовать аналогично Овнам, так как не предсказуемость для него — опасность.

Должник – Лев

Нужно тактично намекать Льву о долге. В прямую, лучше не говорить, так как есть большая вероятность испортить отношения навсегда.

Должник – Дева

Надо потребовать, не церемонясь. Чем тверже вы потребуете вернуть долг, тем быстрее это произойдет.

Должник – Весы

Вам нужно проявить терпение и чаще напоминать о долге, так как взяв чужое, они начинают считать это своим.

Должник – Скорпион

Нужно постоянно напоминать ему и рассказывать всем общим знакомым о долге. Скорпион заботиться о своей репутации.

Должник – Стрелец

Нужно прямо воздействовать на родственников, так как Стрелец не переносит, когда вмешиваются в его личное пространство.

Должник – Козерог

Нужно действовать через родных и близких, козерог не хочет, чтобы за него стыдились.

Должник – Водолей

На него надо воздействовать через официальные инстанции и документально.

Должник – Рыба

Нужно пригрозить судом, так как все официальные волокиты забирают у рыб много жизненной энергии.

#Желтые новости#Карина Мамаева
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