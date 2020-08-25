Финансовая астрология: как при помощи магии звезд вернуть свои деньги

При помощи астрологии можно узнать не только планы Вселенной на сегодняшний день, но и еще много полезной информации. Например, если вам задолжали деньги, не заплатили за выполненную работу, на человека как следует надо надавить. Как именно - подскажет астрология. Просто узнайте знак Зодиака вашего должника.

Должник – Овен Овен боится всего непонятного и загадочного для него. Нужно повести себя непредсказуемо. Овен боится людей, от которых не знаешь, чего ожидать. Должник – Телец Его надо скомпрометировать. Телец очень боится потерять авторитет людей, над которыми чувствует превосходство. Должник – Близнец На него надо воздействовать через официальные организации, руководителей на работе или его родителей. Надо действовать через людей, которых он уважает. Должник – Рак На рака надо воздействовать аналогично Овнам, так как не предсказуемость для него — опасность. Должник – Лев Нужно тактично намекать Льву о долге. В прямую, лучше не говорить, так как есть большая вероятность испортить отношения навсегда. Должник – Дева Надо потребовать, не церемонясь. Чем тверже вы потребуете вернуть долг, тем быстрее это произойдет. Должник – Весы Вам нужно проявить терпение и чаще напоминать о долге, так как взяв чужое, они начинают считать это своим. Должник – Скорпион Нужно постоянно напоминать ему и рассказывать всем общим знакомым о долге. Скорпион заботиться о своей репутации. Должник – Стрелец Нужно прямо воздействовать на родственников, так как Стрелец не переносит, когда вмешиваются в его личное пространство. Должник – Козерог Нужно действовать через родных и близких, козерог не хочет, чтобы за него стыдились. Должник – Водолей На него надо воздействовать через официальные инстанции и документально. Должник – Рыба Нужно пригрозить судом, так как все официальные волокиты забирают у рыб много жизненной энергии.