Финансовая астрология: как при помощи магии звезд вернуть свои деньги

Должник – Овен
Овен боится всего непонятного и загадочного для него. Нужно повести себя непредсказуемо. Овен боится людей, от которых не знаешь, чего ожидать.
Должник – Телец
Его надо скомпрометировать. Телец очень боится потерять авторитет людей, над которыми чувствует превосходство.
Должник – Близнец
На него надо воздействовать через официальные организации, руководителей на работе или его родителей. Надо действовать через людей, которых он уважает.
Должник – Рак
На рака надо воздействовать аналогично Овнам, так как не предсказуемость для него — опасность.
Должник – Лев
Нужно тактично намекать Льву о долге. В прямую, лучше не говорить, так как есть большая вероятность испортить отношения навсегда.
Должник – Дева
Надо потребовать, не церемонясь. Чем тверже вы потребуете вернуть долг, тем быстрее это произойдет.
Должник – Весы
Вам нужно проявить терпение и чаще напоминать о долге, так как взяв чужое, они начинают считать это своим.
Должник – Скорпион
Нужно постоянно напоминать ему и рассказывать всем общим знакомым о долге. Скорпион заботиться о своей репутации.
Должник – Стрелец
Нужно прямо воздействовать на родственников, так как Стрелец не переносит, когда вмешиваются в его личное пространство.
Должник – Козерог
Нужно действовать через родных и близких, козерог не хочет, чтобы за него стыдились.
Должник – Водолей
На него надо воздействовать через официальные инстанции и документально.
Должник – Рыба
Нужно пригрозить судом, так как все официальные волокиты забирают у рыб много жизненной энергии.