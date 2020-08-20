Под Уфой столкнулись два авто. Один человек погиб, ещё один госпитализирован

ДТП случилось около 22-00. По данным инспекторов, на улице Фермерской столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Dyna. Первой управлял 43-летений житель села Шамонино, ранее лишённый водительского удостоверения. В результате столкновения он погиб. В Hyundai пострадал 29-летний пассажир, которого госпитализировали. Как заявил Динар Гильмутдинов, ведётся расследование.
Проезжая деревню бурцево, получил удар в левую сторону от «Хёндай Соната», нас опрокинуло на правую сторону. Она резко повернула в мою сторону, я не спел затормозить,рассказал инспекторам водитель Toyota.
Двумя часами ранее на трассе Малаяз — Ункурда «Лада» насмерть сбила 65-летнюю женщину.