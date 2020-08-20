mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Уфой столкнулись два авто. Один человек погиб, ещё один госпитализирован

20 августа 2020, 07:26
Фото: ГИБДД по РБ
Вчера, 19 августа, в деревне Бурцево Уфимского района в автоаварии погиб человек, сообщил глава управления ГИБДД МВД России по Башкортостану Динар Гильмутдинов.

ДТП случилось около 22-00. По данным инспекторов, на улице Фермерской столкнулись Hyundai Sonata и Toyota Dyna. Первой управлял 43-летений житель села Шамонино, ранее лишённый водительского удостоверения. В результате столкновения он погиб. В Hyundai пострадал 29-летний пассажир, которого госпитализировали. Как заявил Динар Гильмутдинов, ведётся расследование.

Проезжая деревню бурцево, получил удар в левую сторону от «Хёндай Соната», нас опрокинуло на правую сторону. Она резко повернула в мою сторону, я не спел затормозить,рассказал инспекторам водитель Toyota.

Двумя часами ранее на трассе Малаяз — Ункурда «Лада» насмерть сбила 65-летнюю женщину.

Материалы по теме
На трассе Малаяз — Ункурда «Лада» насмерть сбила 65-летнюю женщину
#Новости#Анна Кононова#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04