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Posted 23 июля 2020, 16:23

Published 23 июля 2020, 16:23

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Школьник из Башкирии вместо ответа на ЕГЭ написал текст хита Бритни Спирс

23 июля 2020, 16:23
Фото: youtube.com
Школьник честно признался, что не знает, как решать задание, и написал текст песни хита певицы Бритни Спирс «Hold It Against Me».

По данным СМИ, школьник Ярослав Зарубин из Башкирии на ЕГЭ по профильной математике вместо ответа к одному из заданий написал текст песни Бритни Спирс «Hold It Against Me».

Выпускник школы честно признался, что не знает, как правильно ответить на задание, но, тем не менее, «у него есть кое-что получше». И далее он привел текст песни американской поп-певицы Бритни Спирс «Hold It Against Me» («А ты был бы против»).

Ответ Зарубина не засчитали, но молодой человек, тем не менее, набрал 56 баллов. Минимальный балл на ЕГЭ по математике профильного уровня составил 27 баллов.

«Hold It Against Me» - первый сингл Бритни Спирс с седьмого студийного альбома Femme Fatale. В тексте песни героиня предлагает мужчине завязать интимные отношения.

Ранее мы писали о том, как в минобразования Башкирии рассказали об аннулировании 11-ти результатов ЕГЭ.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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