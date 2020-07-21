В Татарстане привели статистику по заражению коронавирусом

Posted 21 июля 2020, 14:27
Published 21 июля 2020, 14:27
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
Она отметила, что число случаев, завезенных из других регионов, составляет 267, из них 61 – из других стран.
Контактным способом заразились 2 958 человек, это немногим более половины (56 %).
Половина всех лиц, получивших вирус, - это рабочие или служащие, 25 % – пенсионеры.
Число заболевших детей (до 17 лет) в общей структуре получивших COVID-19 – 9,4 %, лиц в возрасте старше 65 лет – 16,8 %.
Как уточнила Любовь Авдонина, 28 % пациентов проходит терапию в связи с диагнозом «внебольничная пневмония», 36 % – с ОРВИ. У трети зараженных (33 %) какие-либо симптомы отсутствуют.
Отмечается, что у 140 пациентов болезнь проходит в тяжелой форме (2,7 %), примерно у четверти – в легкой форме.