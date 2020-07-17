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Posted 17 июля 2020, 12:02

Published 17 июля 2020, 12:02

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В грядущие выходные погода в Башкирии резко ухудшится

В грядущие выходные погода в Башкирии резко ухудшится

17 июля 2020, 12:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Аномальная жара в республике не сойдет, к тому же прибавятся грозы и дожди.

По прогнозу Башгидрометцентра, в республике ближайшие два дня средняя температура воздуха днем составит +31… +36 °С, в восточной части региона до +39… +40 °С. Ночью она будет в районе +18… +23 °С. В выходные будет также шквалистый ветер до 22 метров в секунду.

18 июля обещают дожди, ливни, град и грозы, ветер будет усиленным. Температура воздуха ночью 16-21°, днем 29-34°, по юго-востоку до 39°.

19 июля также обещают кратковременные дожди, ливни и град. Ветер будет уже умеренным, но ожидается шквалистое усиление. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 26-31°, по юго-востоку до 36°.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Погода
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