В грядущие выходные погода в Башкирии резко ухудшится

По прогнозу Башгидрометцентра, в республике ближайшие два дня средняя температура воздуха днем составит +31… +36 °С, в восточной части региона до +39… +40 °С. Ночью она будет в районе +18… +23 °С. В выходные будет также шквалистый ветер до 22 метров в секунду.