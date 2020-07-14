В Уфе в Сипайлово погиб на воде 15-летний подросток

Известно также, что в тот же день в Калининском районе Уфы погиб 40-летний мужчина на Максимовском озере. На момент смерти он был в состоянии алкогольного опьянения. На оперативном совещании в правительстве региона сообщали, что за прошедшую неделю утонули 40 человек.