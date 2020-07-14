В Уфе в Сипайлово погиб на воде 15-летний подросток

По информации спасателей, трагический случай произошел в районе паромной переправы в Уфе, в микрорайоне Сипайлово, 13 июля, около 21:00. Мальчик, уточнили в пресс-службе, погиб на глазах своей подруги. Она рассказала подробности произошедшего.
По ее словам, подросток не умел плавать и в тот момент просто прогуливался по воде, а когда дошел до причала, резко ушел с головой под воду. Помочь ему никто не смог.
В управлении отметили, что в этом месте резкий перепад рельефа глубиной до трех метров. Тело погибшего 15-летнего удалось извлечь только самим спасателям.
Известно также, что в тот же день в Калининском районе Уфы погиб 40-летний мужчина на Максимовском озере. На момент смерти он был в состоянии алкогольного опьянения. На оперативном совещании в правительстве региона сообщали, что за прошедшую неделю утонули 40 человек.