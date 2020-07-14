Только цифры: в России каждый четвертый ТЦ закроется до конца года

«У торговых центров нет других источников дохода, кроме тех денег, которые им приносят арендаторы. Они живут только за счет того, что люди приходят в торговые центры и совершают покупки. Соответственно, если люди этого не желают, у арендаторов падает выручка, а вслед за этим снижаются доходы и владельцев торговых центров», - рассказал в интервью радио Sputnik президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.