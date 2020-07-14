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Только цифры: в России каждый четвертый ТЦ закроется до конца года

14 июля 2020, 10:42
Фото: Mkset.ru
Связано это с последствиями пандемии коронавируса.

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на данные Российского совета торговых центров, каждый четвертый ТЦ рискует закрыться уже в ближайшее время.

При этом, по словам экспертов совета, в настоящее время у властей только два пути решения проблемы — либо озадачиться вопросом повышения благосостояния у граждан, либо дать отсрочку по налогам.

В совете утверждают, что по итогам года четверть ТЦ не смогут выполнить свои обязательства перед налоговой службой и отчитаться как следует. Уже к концу года ТЦ страны придется заплатить до 52 млрд рублей НДС, 24 млрд на имущество, 15 млрд надога на прибыль, 4 млрд единого соцналога.

Разумеется, в период закрытия ТЦ доходы упали у всех.

«У торговых центров нет других источников дохода, кроме тех денег, которые им приносят арендаторы. Они живут только за счет того, что люди приходят в торговые центры и совершают покупки. Соответственно, если люди этого не желают, у арендаторов падает выручка, а вслед за этим снижаются доходы и владельцев торговых центров», - рассказал в интервью радио Sputnik президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Согласно опросам, россияне не готовы вернуться к докризисному уровню потребления и планируют тщательнее относиться к расходам.

У подавляющего числа граждан — 84% не осталось никаких сбережений во время нерабочих дней.

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