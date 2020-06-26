По новым правилам: в ТЦ и на рынках Башкирии ввели особый режим работы
Сегодня, 14:52ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Связано это с пандемией коронавируса.
В Госкомитете по торговле и защите прав потребителей изменили свод правил для компаний, которые работают в условиях повышенной готовности. В своде чиновники отразили все необходимые требования по разным сферам деятельности, включая ТЦ, гипермаркеты, ателье, химчистки, салоны красоты, ритуальные салоны и т. д.
Всего 6 категорий — от сферы услуг до розничной торговли. Требования у всех практически одинаковые.
Это определенное количество посетителей в помещении, дистанция в 1,5 метра, масочный режим, дезинфекция помещения, контроль температуры клиентов и персонала.
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