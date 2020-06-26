По новым правилам: в ТЦ и на рынках Башкирии ввели особый режим работы

В Госкомитете по торговле и защите прав потребителей изменили свод правил для компаний, которые работают в условиях повышенной готовности. В своде чиновники отразили все необходимые требования по разным сферам деятельности, включая ТЦ, гипермаркеты, ателье, химчистки, салоны красоты, ритуальные салоны и т. д.