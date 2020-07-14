Следком проверяет смерть подростка на пароме в Уфе

В пресс-службе ведомства сообщили, что сообщение об утоплении 14-летнего подростка поступило к ним вечером 13 июля. Мальчик, по информации следователей погиб на реке Уфа.
Напомним, что трагический случай произошел в районе парома, который расположен на реке в Сипайлово. Около 21:00 мальчик, прогуливаясь по берегу реки, резко ушел ко дну. Как выяснилось, он не умел плавать, поэтому спасти его не удалось.
Ребенок погиб из-за особенностей рельефа местности, так как там имеются перепады, достигающие несколько метров. Подросток просто моментально скрылся под поверхностью воды.
Следственный комитет отмечает, что по факту произошедшего в настоящий момент проводится доследственная проверка.