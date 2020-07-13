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В Башкирии нашли тела двоих мужчин

13 июля 2020, 05:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Госкомитет по ЧС сообщил подробности произошедших трагедий.

По информации спасателей, в республике в минувшие выходные произошло еще два трагических случая. Речь идет о несчастных случаях на водоемах Башкирии.

В комитете сообщили, что мужчины погибли в воскрессенье, 12 июля. Смерть одного из жителей республики наступила на водохранилище близ села Наратасты Шаранского района, другой погиб на озере Шагайка в Мелеузе.

Госкомитет Башкирии обращается к местным жителям с просьбой соблюдать внимательность. В комитете отмечают, что сейчас водолазы «с ужасом» просматривают сводки о погоде, так как с ростом температуры возрастает количество смертей.

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