В Башкирии нашли тела двоих мужчин

По информации спасателей, в республике в минувшие выходные произошло еще два трагических случая. Речь идет о несчастных случаях на водоемах Башкирии.
В комитете сообщили, что мужчины погибли в воскрессенье, 12 июля. Смерть одного из жителей республики наступила на водохранилище близ села Наратасты Шаранского района, другой погиб на озере Шагайка в Мелеузе.
Госкомитет Башкирии обращается к местным жителям с просьбой соблюдать внимательность. В комитете отмечают, что сейчас водолазы «с ужасом» просматривают сводки о погоде, так как с ростом температуры возрастает количество смертей.