Оплачивать покупки ВКонтакте теперь можно банковской картой

«Многие продавцы с нетерпением ждали возможность оплачивать заказы с помощью банковских карт. Поэтому мы расширили функциональность VK Pay — теперь она позволяет проводить платежи не только с баланса кошелька, но и с банковской карты. Нововведение стало ещё одним шагом в сторону развития нашей экосистемы для e-commerce. Ранее мы добавили функцию доставки через СДЭК и Boxberry, полностью обновили „Магазин“, разработали новые форматы рекламы — например автопродвижение товаров. Эти инструменты помогут бизнесу успешно продавать свои товары ВКонтакте и получать ещё больше покупателей».