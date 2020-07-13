Минздрав Башкирии назвал районы республики, наиболее пораженные коронавирусом

Лидирующие позиции в статистике заболеваемости занимает Уфа, где зарегистрировано 2117 человек, в Неатекамске 477 человека, в Стерлитамаке — 276. На четвертой позиции Белебеевский район — 267 человек, в Туймазинском районе — 239 и в Салавате — 227.
Напомним, за прошедшие сутки больше всего заболевших выявлено в столице региона — 36 человек, в Ишимбайском районе — 5, по 2 больных — в Альшеевском и Белебеевском районах, 1 — в Стерлитамаке.
Напомним, сегодня, 13 июля, в регионе зарегистрировано 5977 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки к общему числу прибавилось 46 заразившихся. На стационарном лечении находятся 355 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, 6 из них — на ИВЛ. Суточный прирост составляет менее, чем 1%, но министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что история с коронавирусной инфекцией продолжается.
Кроме того, обнаружилось расхождение между цифрами, которые представляет минздрав РБ, и данными Росстата. Если минздрав по-прежнему настаивает на том, что от коронавируса в Башкирии умерло не более 19 человек, опираясь на результаты посмертных экспертиз, то Росстат опубликовал информацию о том, что за апрель и май в нашей республике ушли из жизни уже 32 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.