Минздрав Башкирии назвал районы республики, наиболее пораженные коронавирусом

Кроме того, обнаружилось расхождение между цифрами, которые представляет минздрав РБ, и данными Росстата. Если минздрав по-прежнему настаивает на том, что от коронавируса в Башкирии умерло не более 19 человек, опираясь на результаты посмертных экспертиз, то Росстат опубликовал информацию о том, что за апрель и май в нашей республике ушли из жизни уже 32 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.