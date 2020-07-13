Минздрав: рост инфицирования коронавирусом отмечен в соседних с Башкирией регионах

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил о новой угрозе распространения коронавируса, которая возникла в соседних с Башкирией регионах.
- Ситуация остается стабильной, но ощущается напряженность, которая связана с довольно высокой заболеваемостью коронавирусом в соседних регионах, - отметил Максим Забелин. – В Оренбурге это связано с тем, что туда поступают на лечение пациенты из соседнего Казахстана, где произошла вспышка инфекции. Также ощущается довольно высокий уровень заболеваемости в Челябинской области. Одновременно фиксируется рост заболеваемости в приграничных районах Башкирии.
Максим Забелин попросил глав муниципалитетов взять на особый контроль соблюдение мер социального дистанцирования и масочного режима.
Напомним, за сутки в Башкирии добавилось еще 46 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее число, начиная с марта, составляет сейчас 5967.