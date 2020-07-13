Минздрав: рост инфицирования коронавирусом отмечен в соседних с Башкирией регионах

- Ситуация остается стабильной, но ощущается напряженность, которая связана с довольно высокой заболеваемостью коронавирусом в соседних регионах, - отметил Максим Забелин. – В Оренбурге это связано с тем, что туда поступают на лечение пациенты из соседнего Казахстана, где произошла вспышка инфекции. Также ощущается довольно высокий уровень заболеваемости в Челябинской области. Одновременно фиксируется рост заболеваемости в приграничных районах Башкирии.