«Ситуация очень непростая»: Радию Хабирову озвучили свежие данные по коронавирусу

— Люди уже понимают, что история затянулась, начинают немного расслабляться. Чтобы потом не было у нас потом нежелательных явлений. И как это бывает, чтобы потом люди не говорили, что виновато государство, правительство, министерство, просьба еще раз донести информацию до жителей то, что история с коронавирусной инфекцией продолжается, — сказал Максим Забелин.