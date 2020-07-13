«Ситуация очень непростая»: Радию Хабирову озвучили свежие данные по коронавирусу

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил, что ситуация с коронавирусом по-прежнему не улучшается. Также он отметил, что тревожные сигналы идут с разных муниципалитетов Башкирии.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал актуальные на 9 часов утра 13 июля данные по коронавирусу. Так, в республике зарегистрировано 5977 случаев новой корнавирусной инфекции. За прошедшие сутки к общему числу прибавилось 46 заразившихся. При этом суточный прирост составляет менее, чем 1%.
На стационарном лечении находятся 355 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, 6 из них на ИВЛ.
— Люди уже понимают, что история затянулась, начинают немного расслабляться. Чтобы потом не было у нас потом нежелательных явлений. И как это бывает, чтобы потом люди не говорили, что виновато государство, правительство, министерство, просьба еще раз донести информацию до жителей то, что история с коронавирусной инфекцией продолжается, — сказал Максим Забелин.