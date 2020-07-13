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«Ситуация очень непростая»: Радию Хабирову озвучили свежие данные по коронавирусу

13 июля 2020, 05:30
Фото: pixabay.com
Министр здравоохранения Башкирии сообщил актуальные данные по коронавирусу.

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров сообщил, что ситуация с коронавирусом по-прежнему не улучшается. Также он отметил, что тревожные сигналы идут с разных муниципалитетов Башкирии.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал актуальные на 9 часов утра 13 июля данные по коронавирусу. Так, в республике зарегистрировано 5977 случаев новой корнавирусной инфекции. За прошедшие сутки к общему числу прибавилось 46 заразившихся. При этом суточный прирост составляет менее, чем 1%.

На стационарном лечении находятся 355 человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 33 пациента, 6 из них на ИВЛ.

— Люди уже понимают, что история затянулась, начинают немного расслабляться. Чтобы потом не было у нас потом нежелательных явлений. И как это бывает, чтобы потом люди не говорили, что виновато государство, правительство, министерство, просьба еще раз донести информацию до жителей то, что история с коронавирусной инфекцией продолжается, — сказал Максим Забелин.

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#Новости#Коронавирус 2021#Карина Мамаева#Общество
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