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Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина от коронавируса

13 июля 2020, 06:08
Фото: Mkset.ru
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о перспективах получения вакцины от коронавируса.

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава РБ Максим Забелин поделился положительными новостями, пришедшими из Москвы.

- Завершились первый и второй этапы клинических испытаний вакцины для лечения пациентов с COVID-19. Они проводятся на базе учреждений министерства обороны РФ и Первого медицинского университета имени Сеченова, - рассказал Максим Забелин. – Испытания прошли в хорошем режиме и с обнадеживающими результатами. Ждем в ближайшее время информации о поступлении вакцины.

Напомним, сейчас количество зараженных коронавирусом, начиная с марта, достигло отметки 5967 человек. За сутки их число прибавилось на 46.

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