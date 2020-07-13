Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина от коронавируса

Сегодня, 13 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава минздрава РБ Максим Забелин поделился положительными новостями, пришедшими из Москвы.
- Завершились первый и второй этапы клинических испытаний вакцины для лечения пациентов с COVID-19. Они проводятся на базе учреждений министерства обороны РФ и Первого медицинского университета имени Сеченова, - рассказал Максим Забелин. – Испытания прошли в хорошем режиме и с обнадеживающими результатами. Ждем в ближайшее время информации о поступлении вакцины.
Напомним, сейчас количество зараженных коронавирусом, начиная с марта, достигло отметки 5967 человек. За сутки их число прибавилось на 46.