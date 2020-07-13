Стало известно, когда в Башкирию поступит вакцина от коронавируса

- Завершились первый и второй этапы клинических испытаний вакцины для лечения пациентов с COVID-19. Они проводятся на базе учреждений министерства обороны РФ и Первого медицинского университета имени Сеченова, - рассказал Максим Забелин. – Испытания прошли в хорошем режиме и с обнадеживающими результатами. Ждем в ближайшее время информации о поступлении вакцины.