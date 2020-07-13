«Главу искали с факелами»: Радий Хабиров возмутился выходным своего подчиненного

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров между докладами своих подчиненных решил высказать свое недовольство по поводу незапланированного выходного одного из глав. При этом его имя Радий Хабиров решил не называть, чтобы не опорочить его честь.
— Мы тут все воскресенье одного главу искали. С факелами, как говорится. Если еще такое повторится, что в такой режим мы главу не можем целые сутки найти, я буду принимать какие-то решения в отношении вас. Вы все должны быть в это время в доступе. Потому что я искал главу, глава администрации искал главу, Ленара Хакимовна искала. Так не бывает, люди должны быть на месте, я просто не хочу сейчас этого главу называть и позорить. Будьте, пожалуйста, на связи. Мы вас не для рассказывания анекдотов ищем, — высказался Радий Хабиров.
Напомним, во время прошлого оперативного совещания правительства, Радий Хабиров прервал едва начавшийся доклад главы минтруда Ленары Ивановой и обратил внимание первого вице-премьера правительства республики Андрея Назарова на остановившиеся в зале часы.
- Я где-то читал, что если в учреждении настенные часы останавливаются это грозит массовыми увольнениями, - сказал глава республики.