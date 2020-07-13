«Главу искали с факелами»: Радий Хабиров возмутился выходным своего подчиненного

— Мы тут все воскресенье одного главу искали. С факелами, как говорится. Если еще такое повторится, что в такой режим мы главу не можем целые сутки найти, я буду принимать какие-то решения в отношении вас. Вы все должны быть в это время в доступе. Потому что я искал главу, глава администрации искал главу, Ленара Хакимовна искала. Так не бывает, люди должны быть на месте, я просто не хочу сейчас этого главу называть и позорить. Будьте, пожалуйста, на связи. Мы вас не для рассказывания анекдотов ищем, — высказался Радий Хабиров.