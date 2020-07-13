mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Главу искали с факелами»: Радий Хабиров возмутился выходным своего подчиненного

13 июля 2020, 06:03
Фото: Youtube.com
Чиновники не выходил на связь с начальством целые сутки.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров между докладами своих подчиненных решил высказать свое недовольство по поводу незапланированного выходного одного из глав. При этом его имя Радий Хабиров решил не называть, чтобы не опорочить его честь.

— Мы тут все воскресенье одного главу искали. С факелами, как говорится. Если еще такое повторится, что в такой режим мы главу не можем целые сутки найти, я буду принимать какие-то решения в отношении вас. Вы все должны быть в это время в доступе. Потому что я искал главу, глава администрации искал главу, Ленара Хакимовна искала. Так не бывает, люди должны быть на месте, я просто не хочу сейчас этого главу называть и позорить. Будьте, пожалуйста, на связи. Мы вас не для рассказывания анекдотов ищем, — высказался Радий Хабиров.

Напомним, во время прошлого оперативного совещания правительства, Радий Хабиров прервал едва начавшийся доклад главы минтруда Ленары Ивановой и обратил внимание первого вице-премьера правительства республики Андрея Назарова на остановившиеся в зале часы.

- Я где-то читал, что если в учреждении настенные часы останавливаются это грозит массовыми увольнениями, - сказал глава республики.

Материалы по теме
Радий Хабиров внес очередные изменения в указ повышенной готовностиРадий Хабиров: «Нет ни одного шанса для снятия режима самоизоляции»
#Новости#Карина Мамаева#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44