В Башкирии в банном комплексе погибла 6-летняя девочка

Posted 7 июля 2020, 06:37
Published 7 июля 2020, 06:37
Modified 17 октября 2022, 20:32
Updated 17 октября 2022, 20:32
По информации пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в бассейне банного комплекса в Мелеузе 6 июля. Предварительно известно, что погибла 6-летняя девочка.
Сообщается, что девочка находилась в комплексе вместе с 8-летним братом и своей бабушкой. В какой-то момент она пропала из виду, а когда бабушка ее хватилась, то девочку нашли на дне бассейна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
На месте происшествия сейчас работают следователи, чтобы понять, что произошло и по какой причине. Планируется также проверить сотрудников банного комплекса и дать оценку их действиям в этой ситуации.