В Башкирии в банном комплексе погибла 6-летняя девочка

Сообщается, что девочка находилась в комплексе вместе с 8-летним братом и своей бабушкой. В какой-то момент она пропала из виду, а когда бабушка ее хватилась, то девочку нашли на дне бассейна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).