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Posted 7 июля 2020, 06:37

Published 7 июля 2020, 06:37

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии в банном комплексе погибла 6-летняя девочка

В Башкирии в банном комплексе погибла 6-летняя девочка

7 июля 2020, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственный комитет в Башкирии начал расследование случившегося.

По информации пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в бассейне банного комплекса в Мелеузе 6 июля. Предварительно известно, что погибла 6-летняя девочка.

Сообщается, что девочка находилась в комплексе вместе с 8-летним братом и своей бабушкой. В какой-то момент она пропала из виду, а когда бабушка ее хватилась, то девочку нашли на дне бассейна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

На месте происшествия сейчас работают следователи, чтобы понять, что произошло и по какой причине. Планируется также проверить сотрудников банного комплекса и дать оценку их действиям в этой ситуации.

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