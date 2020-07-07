Обнародована заболеваемость коронавирусом по районам Башкирии

Posted 7 июля 2020, 10:17
Published 7 июля 2020, 10:17
Modified 17 октября 2022, 20:33
Updated 17 октября 2022, 20:33
В региональном минздраве опубликована информация о том, где лежат и лечатся заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Данные актуальны по состоянию на 14:00 7 июля. Всего на лечении в стационарах сейчас находятся 416 человек, в тяжелом состоянии – 29, на ИВЛ – 7.
В Уфе, по информации ведомства, заболевшие коронавирусом находятся больницах № 5, 8, 13, 18, 21, в РКБ имени Куватова, в госпитале Демского района, а также в республиканской инфекционной больнице, РКБ №2 и РКОД, в клинике БГМУ, в больнице скорой медицинской помощи.
Носителей коронавируса также госпитализировали в Нефтекамскую больницу, в больницу №2 в Стерлитамаке, в Туймазах, Белебее, Салавате, Белорецке, Бирске, Чишмах, Кумертау, Федоровской больнице, в госпитале №1 в Октябрьском, Баймакской больнице.
Остальные лечатся в Большеустьикинске, Дюртюлях, Сибае, Акъяре, Аскарово, Бакалах, Благовещенске, Исянгулово, Кушнаренково.
Напомним, сегодня стало известно, что за сутки количество заболевших выросло на 48 человек, число носителей коронавируса в регионе достигло 5686 человек.