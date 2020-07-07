Обнародована заболеваемость коронавирусом по районам Башкирии

В региональном минздраве опубликована информация о том, где лежат и лечатся заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Данные актуальны по состоянию на 14:00 7 июля. Всего на лечении в стационарах сейчас находятся 416 человек, в тяжелом состоянии – 29, на ИВЛ – 7.