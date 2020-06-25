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Posted 25 июня 2020, 12:04

Published 25 июня 2020, 12:04

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Следователи Башкирии сообщили подробности гибели 10-летнего мальчика

Следователи Башкирии сообщили подробности гибели 10-летнего мальчика

25 июня 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В настоящий момент по факту смерти проводится доследственная проверка.

В башкирском управлении Следственного комитета сообщили, что в Туймазинском районе началось расследование гибели 10-летнего ребенка, которая произошла 23 июня.

По предварительной информации, мальчик в тот день решил пойти со своим другом на водохранилище, никого об этом не предупредив. Мальчики отплыли далеко от берега на надувном круге, круг внезапно перевернулся и, не умеющий плавать ребенок, начал тонуть. Друг пытался помочь ребенку, но ему не удалось это сделать из-за нехватки сил.

Происходящее видели сидевшие на берегу местные жители, но к месте трагедии им доплыть вовремя не удалось, ребенок ушел под воду. Тело погибшего извлекли в тот же день, сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Башкирии 24 июня в Шаранском районе. Там ушел под воду и утонул 11-летний ребенок, который купался со своими друзьями.

#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#В ДТП погиб человек
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