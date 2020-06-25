Следователи Башкирии сообщили подробности гибели 10-летнего мальчика

По предварительной информации, мальчик в тот день решил пойти со своим другом на водохранилище, никого об этом не предупредив. Мальчики отплыли далеко от берега на надувном круге, круг внезапно перевернулся и, не умеющий плавать ребенок, начал тонуть. Друг пытался помочь ребенку, но ему не удалось это сделать из-за нехватки сил.