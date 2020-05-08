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Posted 8 мая 2020, 08:16

Published 8 мая 2020, 08:16

Modified 17 октября 2022, 20:39

Updated 17 октября 2022, 20:39

Стало известно, какой супермаркет появится в Башкирии вместо закрытой сети

Стало известно, какой супермаркет появится в Башкирии вместо закрытой сети

8 мая 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В республике закрываются несколько магазинов федеральной сети супермаркетов.

Вместо магазинов сети «Райт», которые принадлежат компании из свердловской области, будут открыты магазины другой сети.

По информации «КП-Уфа», в республике закроются два из пяти имеющихся в регионе супермаркетов – в Инорсе на улице Мушникова, 13 и на улице Мира, 16 в Стерлитамаке. Всего в Башкирии было пять супермаркетов: три в Уфе, два в Стерлитамаке и один в Ишимбае.

Журналисты сообщают, что вместо закрытых супермаркетов в Стерлитамаке и Инорсе будут открыты магазины «Перекресток». Завершат интеграцию, по данным пресс-службы компании X5 Retail Group, которая управляет «Перекрестками», до августа 2020 года.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости
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