Стало известно, какой супермаркет появится в Башкирии вместо закрытой сети

По информации «КП-Уфа», в республике закроются два из пяти имеющихся в регионе супермаркетов – в Инорсе на улице Мушникова, 13 и на улице Мира, 16 в Стерлитамаке. Всего в Башкирии было пять супермаркетов: три в Уфе, два в Стерлитамаке и один в Ишимбае.