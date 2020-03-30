В супермаркетах Уфы разметили безопасную дистанцию для покупателей возле кассы
30 марта, 20:28ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, стало известно, что в крупных столичныхх супермаркета ввели новое правило для дополнительной защиты людей во время пандемии коронавируса.
Чтобы обеспечить безопасное расстояние между покупателями, на пол наносят специальную разметку, которая помогает им не толпиться возле кассы.
Напомним, как сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, о закрытии продуктовых магазинов в республике речь пока не идет. Главное - соблюдать меры предосторожности при их посещении.
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