В супермаркетах Уфы разметили безопасную дистанцию для покупателей возле кассы

Сегодня, 30 марта, стало известно, что в крупных столичныхх супермаркета ввели новое правило для дополнительной защиты людей во время пандемии коронавируса.

Чтобы обеспечить безопасное расстояние между покупателями, на пол наносят специальную разметку, которая помогает им не толпиться возле кассы.