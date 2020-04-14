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Posted 14 апреля 2020, 14:08

Published 14 апреля 2020, 14:08

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Администрация Уфы прокомментировала, будут ли открыты детские сады в ближайшее время

Администрация Уфы прокомментировала, будут ли открыты детские сады в ближайшее время

14 апреля 2020, 14:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии дали понять, что до конца режима самоизоляции садики открывать не будут.

По словам начальница Управления образования столичной администрации Елены Хаффазовой, в настоящий момент работают дежурные группы в детских садах, и спрос на них растет с каждым днем все больше.

Она рассказала, что 14 апреля в сады пришли 554 ребенка, 13 апреля их было на 34 меньше, 15 апреля станет на 17 больше. Всего, напомним, в Уфе работают 44 дежурные группы.

Чтобы попасть в такую группу, нужно обратиться к заведующей детского садика, там предоставить документы, удостоверяющие личность и справки в с работы.

Представитель администрации также сообщила, что частные детские сады пока что к работе в режиме самоизоляции не допущены.

#Роман Фаткуллин#Общество#Новости
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