Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-х пациентов от внебольничной пневмонии

- От внебольничной пневмонии у нас пациенты в РКБ не умирали. Даже если были летальные исходы, проводится патологоанатомическое исследование. Даже у этой пациентки, которая сегодня у нас идет под кодом COVID, тоже проводили исследования как положено, - сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.