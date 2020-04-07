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Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-х пациентов от внебольничной пневмонии

7 апреля 2020, 09:33
Фото: pexels.com
Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что за последние три дня в Республиканской клинической больнице им. Куватова погибли четыре пациента от внебольничной пневмонии. Минздрав Башкирии на сегодняшнем брифинге прокомментировал эти слухи.

- От внебольничной пневмонии у нас пациенты в РКБ не умирали. Даже если были летальные исходы, проводится патологоанатомическое исследование. Даже у этой пациентки, которая сегодня у нас идет под кодом COVID, тоже проводили исследования как положено, - сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

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