Минздрав Башкирии дал последние данные о ситуации с коронавирусом в республике

Сегодня, 7 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили свежие данные о степени распространения опасной коронавирусной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 5 человек. Все еще госпитализированы 6 человек. Их состояние нормальное.

Есть случай смерти пожилой пациентки с поставленным диагнозом Covid-19, хотя умерла она не от коронавирусной инфекции, а от опухоли мозга, возникшей вследствие целого набора сердечно-сосудистых заболеваний. Заражение коронавирусом было установлено в ходе вскрытия и стало своего рода жуткой сенсацией. В результате РКБ, где произошла эта история, теперь закрыта на карантин.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 103 человек, среди них 11 детей. Все они ждут результатов анализов.

В целом, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 88 человек. За последние сутки в России подтверждено 1154 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 494. За сутки в стране умерло 11 пациентов с коронавирусом, а за весь период ушли из жизни 58 пациентов с подвтрежденным диагнозом "коронавирус".

Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции. Президент России Владимир Путин 2 апреля сообщил, что нерабочий период может продлиться до конца апреля, но в случае благоприятных условий он может быть отменен и раньше.